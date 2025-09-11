AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'ye düşmanlık eden cevabını alır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail’i bir soykırım şebekesi olarak tanımlarken İsrail’in Katar'daki saldırıyla ateşkes gündemini yok etmek istediğini vurguladı. İsrail’den gelen saldırı tehditlerinin bir hükmü olmadığını belirten Çelik, “Düşmanlık eden cevabını alır” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ömer Çelik, PKK’nın tüm uzantılarının silah bırakması gerektiğini ve hükümetin odak kaybına izin vermeyeceğini söyledi. CHP’deki kurultay davasını yorumlayan Çelik, hem suçlayanların hem de suçlananların CHP’liler olduğunu belirtti. Özel’i eleştiren AK Parti Sözcüsü Çelik, “Doğru bakış açısıyla bakmaktan kaçıyor” dedi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak da konuşan Çelik, ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı bir çalışmanın yapıldığını vurguladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Çelik'in sözlerinde öne çıkanlar:
"SOYKIRIM ŞEBEKESİ KURAL TANIMIYOR"
1. maddemiz Gazze gündemidir. Eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, ölen çocuklara dikkat çekmek için Gazzeli çocukların insanlık trajedisine dikkat çekmek için gençlik kollarımız bir etkinlik gerçekleştirdi.
Gelinen nokta soykırım şebekesinin, başından beri söylüyoruz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşuyoruz, onları çok zor duruma düşürecek diye. Bu saldırganlık Suriye, Lübnan, İran, Yemen'e yayıldığı gibi son olarak dost, kardeş ülke Katar'a saldırı gerçekleşmiştir. İsrail soykırım şebekesi Hamas'ın barıştan yana olmadığını söylüyordu. Ne zaman Hamas müzakere için dünyadan çağrı yapılsa buna olumlu yanıt verdi. Soykırım şebekesi Hamas'ın bundan uzak durduğunu söyledi.
Hamas müzakere heyeti bu şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Barış, müzakere için yapılan bu toplantı Katar'da hedef aldı. Soykırım şebekesinin hiçbir kural tanımadığını, sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu göstermiştir. İsrail'in saldırganlığı, barbaca terör eylemi, barış isteyen ateşkes isteyen bütün ülkeler saldırı. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulamayacağı net bir şekilde görülmüştür. Tek çözüm bu şebekenin yargılanması olduğu görülmüştür.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ODAK KAYBINA İZİN VERMEYİZ"
Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyet ile yürütüyoruz. Cumhur ittifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyor ve gereken çalışmaları yapıyoruz. Sabotajları da bütünüyle takip ediyoruz. Birilerinin PKK'nın feshi dışında bir gündeme kaydırmaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Gündem silah bırakılması, silahların yakılmasıdır. Birilerinin burayı enfekte etmesine, odak kaybı oluşturmasına izin vermeyiz. Odak bellidir, gündem bellidir. Bir devlet politikası olarak ilgili kurumlar üzerine düşeni yapmaktadır. Yapılmak istenileni de görüyoruz. Silah bırakma sürecini saptırmaya dönük yaklaşımları yakından takip ediyoruz. Bunlara dönük yapılacak değerlendirmeler vardır ama esas mesele polemiklerle vakit kaybetmemektir.
Türkiye milli güvenlik politikalarından vazgeçiş değildir. Terör devletçikleri oluşturmak isteyen ülkelerin bir takım karanlık merkezlerin faaliyetlerini de görüyoruz. Ajandamızı net tutarak, siyasi dilimizi bu enfeksiyonlardan koruyarak cevap vereceğiz.
DÜŞMANLIK EDENE CEVABINI VERİRİZ
Türkiye'ye şurası saldıracak, burası saldıracak gibi gündemleri ele almamak lazım. Bunları değerlendirmemiz bile büyük ülkenin gündemi açısından zaman kaybı. Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin düşmanı değil. Bazı ülkelerden gelen tehditler, oranın siyasetçilerinden, aktivistlerinden bizim için hiçbir hükmü yoktur. Bu şer şebekeleri bizi överse alarm durumuna geçeriz.
Benim önerim Türkiye'yi şu tehdit etti ya da şurası hedef gösterildi konuşmak yerine, Türkye'nin barış için attığı adımları konuşmak daha doğru olacak. Türkiye kimsenin düşmanı değildir, tehdit değildir. Ama düşmanlık edene Türkiye her türlü kudretli cevabı verecektir.
CHP'NİN KURULTAY DAVASI
Şimdiye kadar yaptığımız çağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor. Meseleyi de kendileri ile AK Parti arasında bir süreçmiş gibi davranıyorlar. Bizim bu iddialardan haberimiz yoktu. medyanın da yoktu. Bu iddiaları ilk dile getirenler CHP'liler. Bir takım skandallarla bir takım usulsüzlüklerle hareket ettiklerini söylediler. Bu iddialarla ilgili olarak CHP'de belediye başkanlığı yapmış kişiler suç duyurusunda bulundular. Bu mesele CHP içindeki tartışmalarla ortaya çıktı. Bu iddiaları biz CHP'lilerden duyduk. Bunlar ortaya çıktıktan sonra CHP'lier gidip yargıya başvurdu ve bu süreçleri inceledi. Yargıya zemin teşkil eden konular CHP'lilerin suç duyurusu ile ortaya çıkan konular. Burada hiçbir AK Partilinin şikayeti yok.
Sizin il başkanlarınız, yöneticileriniz diyor ki çürüme var, yolsuzluk var diyor. Bunu önünüze alıp tartışacaksınız. Yaptıkları bir örtbas etme faaliyetidir. CHP'li arkadaşlarınız tarafından dile getirilenlerle ilgili ne diyorsunuz, bir şey söyleyin. Bunun hiçbir tarafında biz yokuz. Meseleyi doğru yere koyalım. En büyük haksızlık milletimize yapılıyor: CHP siyaset kurumunun kendi arkadaşları tarafından dile getirilen kirlilikle mücadele edeceğine vatandaşı sokağa çağırıyor. Bir grup usulsüzlük yapmışsa bu sivil siyasetin güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Partilerin içinin yozlaştırılarak tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz. CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da haksızlık yapılıyor.
