AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’ye düşmanlık eden cevabını alır

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in sözlerinde öne çıkanlar:

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ KURAL TANIMIYOR"

1. maddemiz Gazze gündemidir. Eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, ölen çocuklara dikkat çekmek için Gazzeli çocukların insanlık trajedisine dikkat çekmek için gençlik kollarımız bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gelinen nokta soykırım şebekesinin, başından beri söylüyoruz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşuyoruz, onları çok zor duruma düşürecek diye. Bu saldırganlık Suriye, Lübnan, İran, Yemen'e yayıldığı gibi son olarak dost, kardeş ülke Katar'a saldırı gerçekleşmiştir. İsrail soykırım şebekesi Hamas'ın barıştan yana olmadığını söylüyordu. Ne zaman Hamas müzakere için dünyadan çağrı yapılsa buna olumlu yanıt verdi. Soykırım şebekesi Hamas'ın bundan uzak durduğunu söyledi.

Hamas müzakere heyeti bu şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Barış, müzakere için yapılan bu toplantı Katar'da hedef aldı. Soykırım şebekesinin hiçbir kural tanımadığını, sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu göstermiştir. İsrail'in saldırganlığı, barbaca terör eylemi, barış isteyen ateşkes isteyen bütün ülkeler saldırı. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulamayacağı net bir şekilde görülmüştür. Tek çözüm bu şebekenin yargılanması olduğu görülmüştür.