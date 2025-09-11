81 ilde faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem! Bakan Kurum açıkladı: Faiz yok, devlet güvencesi var
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı”nda konuştu. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını aktaran Kurum, " Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle...
Vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için bugüne kadar sayısız kampanyalar düzenledik. Eserlerimizi bitirdik, vatandaşımıza teslim ettik. Bu kapsamda tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik.
Şu anda ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyası ile gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz.
Daha geçtiğimiz hafta 6 Eylül'de Malatya'mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku ile depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 11 ilimizde sadece konut yapmadık orada çocuklarımız için konforlu yaşam alanları yaptık. İnşallah yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız.
Kendisine ait kamu arazisinde hizmet alanında kalan yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek imar hakkı aktarımı getirdik. Vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Bu düzenlememiz bütün İstanbul'umuza, tüm Türkiye'ye, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
"YENİ SİTEMDE FAİZ YOK, DEVLET GÜVENCESİ VAR"
Geçtiğimiz ay İstanbul'da gayrimenkul yatırım sertifikasını milletimizin istifadesine sunduk. Küçük birikimlerle ev sahibi olabilme imkanını sağladık. Şimdi vatandaşımızın sadece ev değil iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemimizi milletimizin huzuruna sunuyoruz.
Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır. Öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesi ile bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz finansman modeli ile satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek.
İki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Her ay nasıl TOKİ ile yaptığımız konutları noter huzurunda kura çekmek sureti ile veriyorsak her ay düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.
İkinci modelde ise çekilişin olmadığı müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek ister tutarı taksitlere bölerek evini arabasını satın alabilecek.
