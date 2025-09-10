Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 53 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada FETÖ'nün propagandası yapan 53 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 53 şüpheliden 40'ının tutuklandığını diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...