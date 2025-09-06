Rüşvet ve para transferi ortaya çıktı! Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı

08 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 14:37 Güncelleme: 07.09.2025 23:45
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü olan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu. İfadelerde, Arslan'ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ İLKER ARSLAN TESLİM OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTI KARARI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti.

TUTUKLANDI!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı F.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı F.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

RÜŞVET VE ÇIKAR İLİŞKİLERİNE GİRDİĞİ...
İfadelerde, Arslan'ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan (İHA)1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan (İHA)

"RÜŞVET ALMAYA ARACILIK ETMEK, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE HAKSIZ MAL EDİNME"
Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun yanı sıra Savcılıkça Fazlı Ateş'in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

NİĞDE'DE DURDURULAN ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

Diğer yandan İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekiplerin takip sonucu durdurduğu, araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

TESLİM OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

