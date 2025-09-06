Rüşvet ve para transferi ortaya çıktı! Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti.

TUTUKLANDI!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı F.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı F.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

RÜŞVET VE ÇIKAR İLİŞKİLERİNE GİRDİĞİ...

İfadelerde, Arslan'ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.