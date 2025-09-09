AK Parti’li Demir’den CHP’ye yolsuzluk eleştirisi:Türk siyasetinin yüz karası olmuştur

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kayseri'ye geldi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir, kentin kendileri için son derece önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, "Türkiye siyasetinde çok etkili olduğunu bildiğimiz, AK Parti'nin geçmişinde de büyük emeği olan Kayseri'deyiz. Kayseri çalışkan insanıyla, geçmişiyle, tarihiyle, birikimiyle, sanayisiyle, hasıl kelam tüm birikimiyle adeta Türkiye'nin çimentosu, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne baktığımızda en büyük değeri katan şehirlerimizden bir tanesi. Türkiye Kayseri'de de görüldüğü gibi üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, büyüme rakamlarıyla artık bölgesinde söz sahibi olmuş bir ülkedir. Milli gelirimizi 2 bin dolarlardan 15 bin dolarlara kadar getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ancak 15 bin dolar, gelişmekte olan ülkelerin kırması gereken önemli bir virajdır. İnşallah bu 15 bin doların da üzerine çıkıp artık refah düzeyi yüksek ülkeler klasmanına da dahil olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ HİZMET ÜRETİRİZ, ONLAR İFTİRA ATARLAR"

CHP'nin hasar siyaseti yaptığını söyleyen Mustafa Demir, "Biz eser siyaseti yaparız, CHP hasar siyaseti yapar. Biz hizmet üretiriz, onlar iftira atarlar. Bütün işleri, güçleri bizim yaptıklarımızı zaten hayal etmeleri mümkün değildi. Rahmetli Menderes'in, 'Biz hizmet etmeye çalışıyoruz, koşuşturuyoruz ama bir bakıyoruz ki CHP paçamızdan aşağıya çekiyor bizi' diye meşhur sözü vardır. Dolayısıyla onların işleri, güçleri, bizim yaptığımız çalışmaları engellemek, onu suistimal etmektir. CHP'den bahsederken şu anda özellikle İstanbul'da olan ve Türkiye'nin sürekli gündemini meşgul eden konuya da değinmeyi arzu ederim" diye konuştu.

"CHP, TÜRK SİYASETİNİ AŞAĞI ÇEKMEKTEDİR"

Sözlerini sürdüren Demir, "CHP maalesef, organize yolsuzluk iddiasıyla Türk siyasetinin yüz karası olmuştur. Türk siyasetini aşağı çekmektedir. CHP bu tarzıyla, bu tavrıyla, bu rüşvetiyle, suç örgütü yöneticiliğiyle, ihaleye fesat karıştırmakla aslında sadece kendine kötülük yapmamakta, aynı zamanda siyaseti aşağı çekmektedir. Bu açıdan CHP'nin yapması gereken önemli konu şudur; sağa sola çamur atmaktansa, sağ solu suçlamalarındansa bence CHP'nin sorması gereken soru 'Biz bu hale nasıl düştük.' Soruyu genişletebiliriz, 'Bizi bu hale kim düşürdü.' Aslında CHP'nin cevabını bulması gereken soru budur" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Demir, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı ziyaret ettik. Değerli Memduh Başkanımızın şahsında ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni çalışanlarını, emektarlarını teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Kayseri'nin bir siyaset geleneği var. Herkes tarafından kabul edilmiş, saygı duyulan bir siyaset geleneği var. Bu gelenekte vazgeçilmez özelliklerden bir tanesi de bir önceki dönemin yaptıklarına saygı duyup ve onun üzerine inşa etmek. Böyle baktığımızda da benim de birlikte uzun süre çalıştığım değerli Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin başlattığı çalışmalar arkasından Memduh Büyükkılıç Başkanımızın devam ettirdiği, üzerine koyduğu çalışmalara şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Ben her şeyden önce Türkiye yüzyılında inşallah 'Terörsüz Türkiye' anlayışı içerisinde yapılacak olan bu çalışmada, Kayseri'mizin yer almasına vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.