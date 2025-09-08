EGM’den provokatif paylaşım yapan hesaplara ilişkin açıklama: 14 hesap tespit edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde provokatif hareketlilik yaşanmıştı. Olaya ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen şüphelileri tespit eden EGM, haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

EGM, resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğüzün yaptığı çalışmalar sonrasında Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap tespit edilmiş ve hakkında işlem başlatılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir.