Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı!

ABD’yi Gazze’de yaşanan soykırımı finanse ederek yüzbinlerce insanın ölümüne neden olmakla suçlayan iki asker Amerikan senatosunda olayı protesto etti. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Murat Özer, ABD ordusunun ciddi bir travma yaşadığını belirterek Afganistan ve Irak savaşına ilişkin konuştu. Öte yandan senatoda protesto yapan askerilerin madalya ve nişanlarına dikkat çeken Askeri Stratejist ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, bu protestoların ordu içinde kartopu gibi yayılacağını belirtti. Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar ise ABD’de genç kuşağın önemli bir kısmının İsrail karşısında Hamas’ı desteklediğini söyledi.