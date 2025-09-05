05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti

YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 16:46 Güncelleme: 05.09.2025 18:02
ABONE OL
YSK CHP’nin İl Başkanlığı talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14:30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulunarak, CHP'nin İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise ret kararı geldi.

YSK CHP'NİN İL BAŞKANLIĞI TALEBİNİ REDDETTİ

YSK, CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını görüşmek üzere 14.30'da toplandı.

"CHP'NİN 5 İLÇEDEKİ KONGRE SÜRECİ DEVAM EDECEK"

YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Saat 14.30'da başlayan toplantının sona erdiğini bildiren Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Foto: AA) (Foto: AA)

DİĞER İLÇELERDEKİ DURDURULMA KARARLARI DA KALDIRILDI
Öte yandan, CHP'nin, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin kararlarına yönelik başvurusu da ayrı bir toplantıda görüşülerek karara bağlandı.

YSK: İSTANBUL'DA İLÇE KONGRELERİ DEVAM EDECEK

Kurulun, söz konusu kararların kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi. CHP'nin 9 ilçedeki kongre süreci de devam edecek.

(Foto: AA) (Foto: AA)

CHP'NİN İL BAŞKANLIĞI TALEBİ REDDEDİLDİ
Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.

NE OLMUŞTU?
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu duyurdu.

Ataşehir'in ardından; Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

Peş peşe gelen kararların ardından harekete geçen CHP, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YSK CHP’nin İl Başkanlığı talebini reddetti YSK CHP’nin İl Başkanlığı talebini reddetti YSK CHP’nin İl Başkanlığı talebini reddetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör