YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14:30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulunarak, CHP'nin İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise ret kararı geldi.
YSK, CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını görüşmek üzere 14.30'da toplandı.
YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Saat 14.30'da başlayan toplantının sona erdiğini bildiren Yener, şu ifadeleri kullandı:
"Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
DİĞER İLÇELERDEKİ DURDURULMA KARARLARI DA KALDIRILDI
Öte yandan, CHP'nin, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin kararlarına yönelik başvurusu da ayrı bir toplantıda görüşülerek karara bağlandı.
Kurulun, söz konusu kararların kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi. CHP'nin 9 ilçedeki kongre süreci de devam edecek.
CHP'NİN İL BAŞKANLIĞI TALEBİ REDDEDİLDİ
Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.
NE OLMUŞTU?
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.
Mahkemenin kararı doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu duyurdu.
Ataşehir'in ardından; Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.
Peş peşe gelen kararların ardından harekete geçen CHP, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.
