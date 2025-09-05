05 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14:30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulunarak, CHP'nin İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.