YSK CHP’nin İl Başkanlığı talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14:30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulunarak, CHP'nin İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.