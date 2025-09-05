05 Eylül 2025, Cuma

YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti

YSK CHP'nin İl Başkanlığı talebini reddetti

Giriş: 05.09.2025 17:44
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14:30'da toplandı. YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulunarak, CHP'nin İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.
