MSB duyurdu! 4'üncü T-70 helikopteri envanterde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.09.2025 14:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin envantere alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin kabul faaliyetleri tamamlandı. Helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenle envantere alındı.

