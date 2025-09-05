05 Eylül 2025, Cuma
Milleyha Sulak Alanı 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildi

Giriş: 05.09.2025 12:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nın 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı, bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Milleyha Sulak Alanı 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildi.

'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kararı alınan kuş cennetinde korunan alan büyüklüğü 3 katı artırılarak 126 hektardan 383 hektara yükseltildi.

Bakanlık, Rumelifeneri Mahallesi ve Kapıdağ Yarımadası için de yeni koruma kararları aldı" denildi.

