Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi! Kayyum atanan bir isim daha ayrıldığını duyurdu
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Bu kapsamda kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığında aralarında Hasan Babacan'ın da bulunduğu 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Yaşanan gelişmenin ardından Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi.
İstanbul'da, 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti.
Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti.
HASAN BABACAN CHP İL YÖNETİMİNDEN ÇEKİLDİ
Yaşanan gelişmenin ardından Mahkeme tarafından Gürsel Tekin ile birlikte kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, CHP İstanbul il Başkanlığı yönetiminden çekildi.
BABACAN'DAN ÖZGÜR ÇELİK'E ZİYARET
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüştü. Babacan, Özgür Çelik'le görüştükten sonra başkanlık binasından ayrıldı. Özgür Çelik, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır ve parti meclis üyemiz Bedirhan Berk Doğru'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.
MÜJDAT GÜRBÜZ DE HEYETTEN ÇEKİLDİ
Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi
