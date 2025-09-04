Kayseri'de keçe fabrikasında yangın!
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 9 saattir sürerken, atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda yangın devam ediyor.
Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 9 saattir sürerken, atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda yangın devam ediyor. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplileri müdahale ediyor.
