Kayseri’de keçe fabrikasında yangın!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 9 saattir sürerken, atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda yangın devam ediyor. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplileri müdahale ediyor.