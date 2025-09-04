04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Kayseri'de keçe fabrikasında yangın!

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.09.2025 19:29 Güncelleme: 04.09.2025 03:40
ABONE OL
Kayseri’de keçe fabrikasında yangın!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 9 saattir sürerken, atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda yangın devam ediyor.

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAYSERİ'DEKİ KEÇE FABRİKASINDA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 9 saattir sürerken, atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda yangın devam ediyor. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplileri müdahale ediyor.

Foto: İHAFoto: İHA

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arazözlerinde destek verdiği yangında 9 saat geride kaldı. Öte yandan, fabrikada çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de keçe fabrikasında yangın! Kayseri’de keçe fabrikasında yangın! Kayseri’de keçe fabrikasında yangın!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör