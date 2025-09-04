Ankara'da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşirken zirve 50 dakika sürdü. Görüşmede Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Gazze'de masada yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli elinde tespihi ile Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi başladı. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşti.
50 DAKİKA SÜRDÜ
Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşirken zirve sona erdi. Görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. İki liderin Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze başta olmak üzere gündeme dair konuları görüşmesi bekleniyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI NE OLACAK?
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Hacıalioğlu, "Başkan Erdoğan'ın programında yoktu aslında ancak sürpriz bir görüşme gerçekleşecek saatler 17'yi gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da bulunan konutunda olacak. İki isim son olarak Ahlat'ta bir araya gelmişti. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde önce Ahlat Millet Bahçesi daha sonra ise Selçuklu Kabristanlığına geçilmiş akabinde ise Kabine toplantısı öncesi Ahlat'ta bulunan konakta Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. TBMM'deki terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor hem bu konuların ele alınması bekleniyor hem de Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte atılacak adımlar yol haritaları gibi birçok konunun da değerlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
