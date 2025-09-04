04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü

Ankara'da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 12:20 Güncelleme: 04.09.2025 18:17
ABONE OL
Ankara’da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşirken zirve 50 dakika sürdü. Görüşmede Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Gazze'de masada yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN – BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli elinde tespihi ile Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi başladı. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşti.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

50 DAKİKA SÜRDÜ
Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşirken zirve sona erdi. Görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

GÜNDEMDE NELER VAR?
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. İki liderin Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze başta olmak üzere gündeme dair konuları görüşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli (AA)

CUMHUR İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI NE OLACAK?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Hacıalioğlu, "Başkan Erdoğan'ın programında yoktu aslında ancak sürpriz bir görüşme gerçekleşecek saatler 17'yi gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da bulunan konutunda olacak. İki isim son olarak Ahlat'ta bir araya gelmişti. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde önce Ahlat Millet Bahçesi daha sonra ise Selçuklu Kabristanlığına geçilmiş akabinde ise Kabine toplantısı öncesi Ahlat'ta bulunan konakta Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. TBMM'deki terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor hem bu konuların ele alınması bekleniyor hem de Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte atılacak adımlar yol haritaları gibi birçok konunun da değerlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü Ankara’da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü Ankara’da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti | Görüşme 50 dakika sürdü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör