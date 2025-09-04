Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı
Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sivas Kongresi'nin tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığını belirten Başkan Erdoğan mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongrenin bütün kahramanlarını, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongrenin bütün kahramanlarını, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.
Bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."
