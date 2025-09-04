Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongrenin bütün kahramanlarını, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."

