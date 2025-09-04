04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 12:06 Güncelleme: 04.09.2025 12:10
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı

Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sivas Kongresi'nin tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığını belirten Başkan Erdoğan mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongrenin bütün kahramanlarını, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kongrenin bütün kahramanlarını, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör