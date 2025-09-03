İzmir'de sorumsuz belediyecilik! Su borusu patladı vatandaş isyan etti | "Barajlarımız boş diyoruz ama sularımız boşa gidiyor"
Son dönemlerde su sıkıntısının yaşandığı İzmir'de vatandaşlar susuz günler geçirdiği için isyan etmişti. Bu kez vatandaşlar tekrar isyan etti ancak susuzluktan değil suyun boşa akmasından dolayı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle 15 gündür suyun boşa akıyor. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle 15 gündür suyun boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
İhsan Alyanak Mahallesi 5024 Sokak'ta ağustos ayında doğal gaz çalışması için yetkililer tarafından yol kazıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından üstü kapatılan yoldaki su borusu bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
BORU ONARILMADI SU BOŞA GİTTİ
Patlama sonucu yoldan akan su, cadde ve sokaklara yayıldı. Su borusunun onarılmamasıyla birlikte yoldaki bozulmalar artmaya başladı. Mahalle sakinlerince kazı yapılan alan halılarla kapatılmaya çalışıldı. Suyun akışının yavaşlatılması için kartonla set oluşturuldu.
VATANDAŞ İSYANDA
Durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bildiren mahalleli, bir an önce yetkililerin soruna çözüm bulmasını bekliyor.
"BARAJLARIMIZ BOŞ DİYORUZ AMA SULARIMIZ BOŞA GİDİYOR"
Mahallede 25 yıldır ikamet eden 58 yaşındaki Salim Barutçu, durumu muhtarlığa da bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını savundu. Barutçu, "Bu sulara yazık günah değil mi? Barajlarımız boş diyoruz ama maalesef sularımız bu şekilde hep boşa gidiyor. Uğramadığımız, telefon açmadığımız yer kalmadı. 'Gelip, yapacağız.' diyorlar. Bugün özellikle belediyeye gittim. Belediye beni İZSU'ya yönlendirdi. İZSU'daki arkadaş da not aldı. 'Acil yaptıracağız.' dedi. En son dedim ki 'Sizin aciliniz böyleyse cenazeyi kaldırın.' Durum bu, 15 gündür su akıyor." ifadelerini kullandı.
"15 GÜNDÜR AKAN SUYUN FATURASINI KİM ÖDEYECEK?"
Yola serdikleri halılarla toz oluşumunu engellemeye çalıştıklarını anlatan Barutçu, "Halıları araçlar gelip geçerken toz yapmasın, evimiz toz dolmasın diyerek serdik. Kartonları da arabalar çukura düşmesin, zarar görmesin ve su her yeri çamur yapmasın diye konuldu. Ne mahalle ile ilgilenen var. Ne muhtar bakıyor, ne belediye gelip bakıyor. Hep aynı. Benim 2 gün suyumu kestin, 'Barajlarda su kalmadı.' diyerek bana su vermedin. 15 gündür akan suyun faturasını kim ödeyecek? Yine halk ödeyecek." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Yadigar Şimşek de "Bu su hep gidiyor. Su parası bizden çıkıyor. Bu su nereye kadar gidecek, yazık günah değil mi bize? Çamur, toz, toprak hep bizim başımıza geliyor. Çocuklarımız hep hasta, bu pis su yüzünden." dedi.
