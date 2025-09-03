CHP’de kritik saatler! Özgür Özel CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda

45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri dün tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla partinin MYK üyeleri saat 17.00'de İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İl Başkanlık binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl binasının önünde toplanan grubun bekleyişi bugün de devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan binaya geldi. Ardından saat 12.30 sıralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik binanın önüne çıkarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşıladı.