RTÜK Başkanı Şahin: “Yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Şahin, yapılan eleştirilerin basın özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirterek, RTÜK'e yönelik saldırıların "algı operasyonu" olduğunu söyledi ve kurumun görevine Anayasa ve yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"GERÇEKLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Şahin, bazı çevrelerin RTÜK'ü hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor."

RTÜK Başkanı, Tele1 Televizyonu'na verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına da değindi. Şahin, söz konusu yaptırımın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereği alındığını belirterek, Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacakları bellidir. Tele1 Televizyonu'na da ısrarlı uyarılarımıza rağmen 'ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' hükmünün ihlali nedeniyle 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

"KONU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Şahin, RTÜK'ün hedef alınmasının basın özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirterek, eleştirilerin asıl amacını şöyle açıkladı:

"RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım: '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi', 'Bu darbenin sorumlusu AKP iktidarıdır', 'Bu iktidar Türkiye'yi darbeye sürükledi' gibi ifadeler basın ve düşünce hürriyeti midir? Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişimini görmezden gelmek sorumlu yayıncılık mıdır?"

"RTÜK GÖREVİNE DEVAM EDECEK"

Açıklamasında RTÜK'ün görevini Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle sürdüreceğini vurgulayan Şahin, "Konu, 'Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun' mantığıdır. Memleket meselelerini iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların Üst Kurulumuza yönelik saldırıları beyhudedir. RTÜK bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevine devam edecektir." diye konuştu.