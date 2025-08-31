Başkan Erdoğan Çin’deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu?

A Haber - Ekran Görüntüsü

"ŞİÖ'NÜN AKTİF OLMASI İÇİN 3 UNSURU SAĞLAMASI GEREKİR"

Bir örgütün birçok nedenleri ile aktif olması için bazı maddeleri sağlaması gerektiğini vurgulayan Olçar, "İlk olarak askeri yapılanması olması gerekir. Hukuki beyanname Birleşmiş Milletler (BM) gibi şartnamesi olması gereklidir. İktisadi olarak ortaklık bulunmasıdır. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde bu 3 maddeden 2'si var gibi gözüküyor. ŞİÖ'nün askeri yapılanması yok." ifadelerini kullandı.

Kemal Olçar sözlerinin devamında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO benzeri bir örgüt olmadığını ifade ederek; "Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD'nin bölgeden çekilmesi için deklarasyon yaptı. Özbekistan'dan ABD askeri çekilmişti. Tek somut olarak yapılan faaliyeti budur. ŞİÖ, devlet zirvesi vardır fakat Avrupa Birliği (AB) gibi bir komisyon ya da ortak para birimi bulunmadığı için aktif olarak çalışmayacaktır. Sadece merkezdeki örgüt üyelerine iyi bakmak lazım." dedi.