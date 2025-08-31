31 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Özel Haber Haberleri Başkan Erdoğan Çin'deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu?

Başkan Erdoğan Çin'deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 31.08.2025 23:48
ABONE OL
Başkan Erdoğan Çin’deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 25'ncisi düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Tiencin şehrine gitti. Başkan Erdoğan gerçekleşecek zirvede Asya ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri ile bölgesel ve küresel konuları ele alması beklenirken, Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik dünyaya net mesajlar vermesi öngörülüyor. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref konuğu olarak hitap ettiği Şanghay İşbirliği Örgütü nedir? Gerçekleşecek zirve neden önemlidir? Çin dünyada yeni güç merkezi mi olacak? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarihi zirveyi değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine şeref konuğu olarak Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın uçağı dün Çin'e varması üzerine ilk olarak Çin ve Pakistan liderleri ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ zirvesi öncesi verilen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. (DHA) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ zirvesi öncesi verilen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. (DHA)

Başkan Erdoğan, zirvede liderlerin onuruna verilen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katılmasının ardından bugün (1 Eylül) Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi gerçekleşecek. Peki tarihi zirve neden önemli? Başkan Erdoğan neden Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman zirvenin önemini ele aldı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temelleri 1996 yılında Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından atılmıştır. 2001 yılına kadar "Şanghay Beşlisi" olarak anılmaktadır. Aynı yıl Özbekistan'ın katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan, 2021 yılında ise İran örgüte katılarak üye oldu.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"TÜRKİYE ŞİÖ'NÜN DİYALOG ORTAĞIDIR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bölgesel bir örgüt olduğunu belirterek; "Şanghay İşbirliği Örgütü, 10 ülkeden oluşur: Diyalog ortakları, gözlemci ve destekçilerinin olduğunu 4 grup olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye, ŞİÖ'de diyalog ortağıdır. Şanghay İşbirliği Örgütü bölgesel bir örgüttür, küresel bir örgüt değildir." dedi.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"ŞİÖ'NÜN AKTİF OLMASI İÇİN 3 UNSURU SAĞLAMASI GEREKİR"

Bir örgütün birçok nedenleri ile aktif olması için bazı maddeleri sağlaması gerektiğini vurgulayan Olçar, "İlk olarak askeri yapılanması olması gerekir. Hukuki beyanname Birleşmiş Milletler (BM) gibi şartnamesi olması gereklidir. İktisadi olarak ortaklık bulunmasıdır. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde bu 3 maddeden 2'si var gibi gözüküyor. ŞİÖ'nün askeri yapılanması yok." ifadelerini kullandı.

Kemal Olçar sözlerinin devamında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO benzeri bir örgüt olmadığını ifade ederek; "Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD'nin bölgeden çekilmesi için deklarasyon yaptı. Özbekistan'dan ABD askeri çekilmişti. Tek somut olarak yapılan faaliyeti budur. ŞİÖ, devlet zirvesi vardır fakat Avrupa Birliği (AB) gibi bir komisyon ya da ortak para birimi bulunmadığı için aktif olarak çalışmayacaktır. Sadece merkezdeki örgüt üyelerine iyi bakmak lazım." dedi.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"ÇİN, PETROL İTHALATI İÇİN KAZAKİSTAN'I KENDİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün iki bloğunun bulunduğunu açıklarken; "Hindistan ve Pakistan olmak üzere iki ayrı blok var. Bu iki devlet yakın zamanda savaştan çıktı. Savaşan iki devlet grubunun aynı blok içerisinde yer alması Şanghay İşbirliği Örgütü'nü tıkıyor. İran'da ayrı bir bloktur. Kazakistan'da çok petrol rezervleri olması nedeniyle Çin, petrol ithal edeceği güvenli bir ülke olarak ŞİÖ'ye Kazakistan'ı çekmeye çalışıyor. Çin'in kuzeyde Kuşak ve Yol koridorları var. Bu yollar hep Şanghay İşbirliği Örgütü'nün içerisinden geçiyor."

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"İSTENİLİRSE BÜYÜK BİR ASKERİ GÜÇ UNSURU OLABİLİR"

Petrol üretimi ile bölgede 1 numaralı olduğunu ve nüfus bakımından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kemal Olçar, "Dünyanın yüzde 30 gayrisafi milli hasılası bulunurken Hindistan ve Çin'in nüfusuyla büyük bir beşeri güç, büyük coğrafya ve gayrisafi yurtiçi hasılası olan bölge, istenildiği takdirde büyük bir askeri güç unsuru olurlar. Bu paktlar platform olarak ikili görüşmeleri önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya, Çin, Pakistan liderleriyle görüşüyor. İkili görüşme için platform çok önemlidir."

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"CİNPİNG KÜRESEL KUZEY VE KÜRESEL GÜNEY'İN BİRLEŞMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) öne çıkarılan iki hususun bulunduğunun altını çizerek "İlki ittifakın birbirlerine güvenliği, yaşamsal haklarına saygılı ve destekleyecek formatta olması diğeri ise Kuşak Yol projesinde birlikte olduğu ülkelerin iç işleriyle ilgilenmeden sadece güç odaklı bir politika izliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün defaatle küresel Kuzey ve küresel Güney olarak her toplantısında dile getirdi. Küresel Kuzey, Avrupa ve ABD'nin olduğu gelişmiş ülkelerin bulunduğu devletlerin karşısında Küresel Güney'de bulunan dünyanın diğer tarafındaki ülkelerin birleşmesi gerektiği belirtiyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması!Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇİN ÇIKARMASI!
Erdoğan’dan küresel düzen çağrısıErdoğan’dan küresel düzen çağrısı ERDOĞAN'DAN KÜRESEL DÜZEN ÇAĞRISI
Tarihin en büyük ŞİÖ Zirvesi Çin’deTarihin en büyük ŞİÖ Zirvesi Çin’de TARİHİN EN BÜYÜK ŞİÖ ZİRVESİ ÇİN'DE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Çin’deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu? Başkan Erdoğan Çin’deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu? Başkan Erdoğan Çin’deki ŞİÖ zirvesinin şeref konuğu! Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güç merkezi olur mu?

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör