01 Eylül 2025, Pazartesi
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil

01.09.2025
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Af anlamına gelecek herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" açıklamasını yaptı. CHP'li Özel'e yanıt veren Bakan Tunç "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok, Türkiye'de Anayasa hukuku var, bu eleştirileri kabul etmiyoruz." dedi.

