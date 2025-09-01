"3 milyon Uygur Türkiye'ye getiriliyor" iddialarına yalanlama: Herhangi bir anlaşma yapılmamıştır

Sosyal medyada Türkiye ve Çin arasında anlaşma yapıldığı ve 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getireceği iddialarına DMM'den yalanlama geldi.

"Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde bazı iddialar sosyal medyada dolaşıyordu. Bu iddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada herhangi bir anlaşmanın olmadığı vurgulanarak "Çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir." denildi.