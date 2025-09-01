"3 milyon Uygur Türkiye'ye getiriliyor" iddialarına yalanlama: Herhangi bir anlaşma yapılmamıştır
Başkan Erdoğan'ın Çin ziyaretine ilişkin sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre iki ülke arasında anlaşma yapıldığı ve 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirilteceği yalanı ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu iddiaya yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır." denildi.
Sosyal medyada Türkiye ve Çin arasında anlaşma yapıldığı ve 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getireceği iddialarına DMM'den yalanlama geldi.
"Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde bazı iddialar sosyal medyada dolaşıyordu. Bu iddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada herhangi bir anlaşmanın olmadığı vurgulanarak "Çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir." denildi.
DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."
