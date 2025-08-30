Okullarda siyah ayakkabı dönemi! Zorunlu hale gelecek | Hazırlıklar başladı

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE VAR

TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocuklar hem de velileri zor durumda bıraktığını söyledi. İçten, "Herkesin markalı spor ayakkabısı almaya gücü yetmediği için bazı veliler çakma pazarına yöneliyor. Son 10 yılda çakma pazarı 10 kat büyüdü. Bu durum çocukların ayak ve fiziksel gelişimini de olumsuz etkiliyor" dedi.

Avrupa'daki birçok ülkede tek tip siyah okul ayakkabısının kullanıldığına dikkat çeken İçten, bunun statü farkını da ortadan kaldıracağını vurguladı. İçten, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir araya gelerek tek tip okul ayakkabısı ile ilgili rapor sunduk. Bize bu yönde birlikte hazırlık yapabileceklerini, önümüzdeki yıl bunu tebliğe dahil edeceklerini belirttiler. Konuya Sağlık Bakanlığımız da dahil edilecek. Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak" diye konuştu.