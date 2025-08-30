Başkan Erdoğan'ın Çin ziyareti dolayısıyla yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cuumhurbaşkanlığı makamına vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Alınan karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine katılacağı Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecek.
CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kararda; "30 Ağustos 1 Eylül 2025 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir. Bilgilerinize sunarım." ifadeleri yer alırken karar 33002 sayılı kararla Resmi Gazete'de yayımlandı.
