Başkan Erdoğan’ın Çin ziyareti dolayısıyla yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine katılacağı Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecek.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı makamına vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.