Bakan Yumaklı duyurdu: Denizli’de yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yaptı! Uçakta hasar meydana geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü'ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir.

Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir.Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."

Orman Genel Müdürlüğü ise şu ifadeleri kullandı: "Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan AT-802F model amfibi yangın söndürme uçağımız, Denizli ili Buldan ilçesinde meydana gelen yangın görevinden dönüşü sırasında, Muğla ili Yatağan ilçesi Sepetçi mevkiinde acil iniş gerçekleştirerek kırıma uğramıştır.

Uçakta bulunan mürettebatımız sağ olarak kurtarılmış olup, tedbiren müşahede altına alınmıştır."