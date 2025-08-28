Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’de bölücü unsurlara geçit verilmemeli

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (AA)

ASKERİ MÜZELER 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için düzenlenecek faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, bu kapsamda, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de SOLOTÜRK, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerinin gösteri uçuşu yapacağını, Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri olacağını ifade etti.

Askeri müzelerin ise 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebileceğini dile getiren Aktürk, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

"İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 556 KİLOMETRE OLDU"

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görev ve faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliği faaliyetlerine zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam edildiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 508, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 47 bin 857 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."