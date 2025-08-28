Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı

Eski Türklerde; devlet, millet anlayışı baba-evlat ilişkisi gibiydi. Türk halkı, devleti hep baba gibi görmüştü. Nasıl ki ailede baba koruyucu ise devlet de koruyucuydu.

Bugün cumhurun Reisi her türlü sıkıntılı dönemde ya da doğal afette çizmeleri giyerek sahaya iniyor, millete devletin babalığını devletin şevkat elini hissettiriyordu.

Oysa Türkiye'de yakın tarihe kadar devlet babalığı hep sözde kalmıştı. devlet millet için değil millet devlet için vardı. Cumhurbaşkanlığı makamı ile cumhur arasına bürokrasiden duvarlar örülmüştü.