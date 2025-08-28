Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı
Halkın oylarıyla seçilen ilk “cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki o günden bugüne neler değişti? Bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz haberimizde.
Eski Türklerde; devlet, millet anlayışı baba-evlat ilişkisi gibiydi. Türk halkı, devleti hep baba gibi görmüştü. Nasıl ki ailede baba koruyucu ise devlet de koruyucuydu.
Bugün cumhurun Reisi her türlü sıkıntılı dönemde ya da doğal afette çizmeleri giyerek sahaya iniyor, millete devletin babalığını devletin şevkat elini hissettiriyordu.
Oysa Türkiye'de yakın tarihe kadar devlet babalığı hep sözde kalmıştı. devlet millet için değil millet devlet için vardı. Cumhurbaşkanlığı makamı ile cumhur arasına bürokrasiden duvarlar örülmüştü.
KANAYAN YARAYA PARMAK BASTI
Başkan Erdoğan, siyasi kariyeri boyunca hep devlet millet el ele bir ülke inşa etme gayreti içinde oldu. İlk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi ülkenin kanayan bu yarasına parmak basıyordu.
1961 anayasasını yapan irade, "tarafsızlık maskesi" ile cumhurbaşkanını milletten uzaklaştırmıştı. Tarafsızlık rejimin bekçiliği konumuna karşılık geliyordu. Vesayetin yanında yer almak "tarafsızlık" seçilmişlerin ve milletin yanında yer almak "tarafsızlıktan sapma olarak' dayatılıyordu.
İLK SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI
Takvimler 10 Ağustos 2014'ü gösterdiğinde, Türkiye sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçiliyordu. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan 12. cumhurbaşkanıydı.
28 Ağustos 2014'te Erdoğan, halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ediyordu. Göreve geldikten iki gün sonra "başkomutan" sıfatıyla 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde ilk resepsiyonunu verecekti.
CUMHURUN EVİ OLDU
Başkan Erdoğan'ın göreve gelmesinin ikinci ayında Cumhurbaşkanlığı Makamı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınıyordu. Cumhurbaşkanı Külliyesi halkın eviydi.
Muhtarlardan STK temsilcilerine kadar binlerce insan Külliye'de Cumhurbaşkanı ile buluşuyor cumhurun lideri cumhuru ağırlıyordu. Ve Türkiye 24 Haziran 2018'de parlamenter sisteme son veriyordu. Demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiliyordu.
HANTAL SİSTEM ORTADAN KALKTI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk milleti siyasal sistem tartışmasına da son noktayı koyuyordu. Sistem değişene kadar Türk demokrasisinde, 'Cumhurbaşkanı tarafsız olur' tezi ile dünyadaki yönetim şekillerinin tam tersi bir anlayış hüküm sürmüştü.
Bürokratik ağlarla örülmüş o hantal yapı, yerini dinamik bir sisteme bıraktı. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli projelere imza atan AK Parti, artık yeni projelerini daha hızlı hayata geçirecekti.
TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 24 Haziran'da bir çok ilk yaşanıyordu. Tarihi seçime katılım yurt genelinde yüzde 86'yı geçmişti. 59 milyonu aşkın seçmenin 50 milyonu sandık başına gitmişti.
Oyların yüzde 52,5'ni alan Erdoğan, en yakın rakibi CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 10 milyon oydan fazla fark atmıştı. 63 ildeki sandıklardan birinci olarak çıkan isim Başkan Erdoğan'dı. Milli irade tecelli etmişti. Başkanlık sistemi ülke için acil ihtiyaçtı ve bunu başarmak Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye kısmet olmuştu.
TÜRKİYE İÇİN ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI
Yeni sistem, yasamayı daha itibarlı yürütmeyi daha güçlü yargıyı daha bağımsız hale getiriyordu. Yani Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 24 Haziran'da milletin "evet " dediği sistem Başkan Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiği yeminle resmen başladı. Türkiye bugün, AK Parti, MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dünyada adından söz ettiriyordu.
