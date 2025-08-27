Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kamu İşveren Heyeti'ne başvuru yapılmıştı. Günlerdir süren toplantıların ardından heyet tarafından memur ve memur emeklisinin maaş zammı kesinleşmesinin ardından 27 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.