27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 04:10 Güncelleme: 27.08.2025 04:11
ABONE OL
Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kamu İşveren Heyeti'ne başvuru yapılmıştı. Günlerdir süren toplantıların ardından heyet tarafından memur ve memur emeklisinin maaş zammı kesinleşmesinin ardından 27 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Foto: Resmi GazeteFoto: Resmi Gazete

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Foto: Resmi GazeteFoto: Resmi Gazete

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör