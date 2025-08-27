Cevdet Yılmaz’dan komisyon açıklaması: Yıl sonuna kadar bitebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreç Komisyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin Yılmaz "Gizli kapaklı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Terörden kalıcı şekilde kurtulup, kalkınmamızı ve demokrasimizi daha ileriye taşımalıyız. Yıl sonuna kadar bitebilir. " dedi.

Cevdet Yılmaz Katıldığı bit televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Terör örgütü kendisini feshettiğini açıkladı. Burada nasıl düzenleme yapmak gerekir? Komisyon bunları ortaya koyacak. Ne kadar erken biterse o kadar iyi olacak. Bu inisiyatifi Türkiye'nin terörsüz hale gelmesini sabote etmeye çalışan çeşitli güçler var. Bu işlerin bir an önce yapılması daha doğrusu. Tabii ki takdir Meclisimizin."

MUHALEFETE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI: GELİN BERABER YAPALIM

Türkiye bu ayıptan kurtulsun istiyoruz . Bütün partilerin yeni bir anayasa teklifi olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin geleceği için nasıl bir anayasaya ihtiyacımız var diye sormak lazım. Daha sade, iç tutarlılığı olan anayasa arayışımız var. Muhalefete çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte yapalım diyoruz.

İlk 4 madde ile ilgili sıkıntımız yok. Partiler mutfaklarında çalışıp bir araya gelsin.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Cumhurbaşkanımız etkili iletişimle süreci yönetti. (Zelenskiy Putin görüşmesi) Neden İstanbul'da olmasın?