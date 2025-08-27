Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Filistin mesajı: Zalimler mutlaka kaybedecek | Güçlü Türkiye vurgusu: Bizler tarih sahnesine dün gelmedik
Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Burada güçlü Türkiye mesajı veren Başkan Erdoğan " Biz Anadolu'ya dün gelmedik. Bizler tarih sahnesine dün çıkmadık. Eserlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım nakış nakış işledik." dedi. İşgalci İsrail'e net mesaj veren Başkan Erdoğan "Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir.Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'e net mesaj veren Başkan Erdoğan "Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir.Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın her bir mensubuna selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için çalışan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.
Zorlu ve nitelikli eğitim sürecini başarıyla bitiren her bir genç kardeşimi tebrik ederim. Genç arkadaşlarımıza klavuzluk eden tüm komutan ve hocalarımıza teşekkür ederim. Anne ve babalarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Yürekleri Türkiye için atan bu evlatımızın mutluluklarına ortak olduğumu ifade etmek isterim. 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte bugün mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyetine iştirak ediyoruz. Tüm mezunlarımızın her birini tebrik ederim.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GEÇMİŞİ VE GELENEĞİ OLAN BİR DEVLETTİR
Karşımdaki şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle aileniz, komutanlarınız kadar gurur duyuyorum. Cennet vatanımızın her bir noktasında görev yapacak askerlimize güzel bir meslek hayatı dilerim.
Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleneği olan bir devlettir. Bu aziz millet şerefli bir maziye sahiptir. Biz Anadolu'ya da tarih sahnesine de dün gelmedik. Erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı nakış nakış işledik. Adaletin sancaktarı olduk. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Kardeşlerimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını 15 Temmuz'da üzerimize saldılar. Sarsılmaz imanla hepsini tek tek püskürttük. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık.
ÖZ YURDUMUZDA ÖZGÜRCE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gururla kutlayacağız. Tarihimizin tamamını biz baştacı ediyoruz. Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen tüm değerlerimize ortak sahip çıkıyoruz. Biz hamdolsun kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık geçmişimizi nice zaferlerle devam ettireceğiz.
FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN HESAPLARI ENİNDE SONUNDA SORULACAKTIR
Bugün başta Gazze olmak üzere zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz. Siyonist cinayet şebekenin katliamlarına böyle devam etmesi hepimizi öfkelendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesapları eninde sonunda sorulacaktır.
Sevgili subay ve astsubaylarımız siz bu milletin umudusunuz. Meslek hayatınız boyunca inşallah bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa ışık siz olacaksınız. Denizin ortasında bir yardım çağlığı yükselirse orada siz olacaksınız. Cesaretin cinsiyeti olmaz, adanmışlığın ölçüsü olmaz, kadın erkek hepinizin kurumlarınızı gururla şereflendireceğinizden şüphe duymuyorum. Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…
- Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama
- Böyle meslek olur mu demeyin: Olduğuna inanamayacağınız 5 tuhaf ama kazançlı iş
- Yastık altında birikimler artıyor! İslam Memiş'ten altın tahmini geldi: İşte 2025’in yatırım şampiyonu
- Bu hata pil ömrünü sessizce tüketiyor! İşte telefonu doğru şarj etmenin yolları
- ÖSYM duyurdu: 2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! TR-YÖS nedir, son başvuru tarihi ne zaman?
- ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol’da ne zaman başlıyor?
- Benfica-FB rövanş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar?