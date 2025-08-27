Bakan Kurum ‘1 ay içinde temelleri atılacak’ sözünü vermişti! Yanan köy evlerinin inşa süreci başlıyor

BAKAN KURUM: 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ağustos'ta Hatay'da yaptığı konuşmada, orman yangınından etkilenen köylerde yeni konutların inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı: Ağustos ayı içerisinde hem Bilecik'te hem İzmir'de hak sahibi çalışmaları biten illerimizde temellerimizi atacağız. En geç bir yıl içerisinde de evlerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine yangından etkilenen bölgelerde ağır hasar gören iş yerleri, köy konağı, cami için de proje çalışmalarımızı tamamladık. Yer tespit çalışmalarını yürüteceğiz ve buralarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız.