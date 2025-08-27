ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Türkiye Suriye ile beraber operasyon yapabilir

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalar hem ABD'de hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Amerikan basınında "Washington yön mü değiştiriyor?" soruları dikkat çekerken, Türkiye'de de Başkan Erdoğan'ın "Kılıç" sözü "Operasyon sinyali mi?" Sorularını gündeme getirdi. A Haber'e konuşan uzman isimler, söz konusu çıkışın bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğine dair kritik değerlendirmeler yaptı.

TOM BARRACK'IN TARTIŞMA YARATAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye'ye dair sözleri hem Amerikan basınında hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Barrack, "Suriye'de federasyon değil ama ona yakın bir yönetime ihtiyaç var. Merkezi bir hükümet yerine herkesin kültürünü koruyabileceği bir yapı olmalı" diyerek dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Bu sözler, "ABD yön mü değiştiriyor?" sorusunu gündeme getirdi.