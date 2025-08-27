ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Türkiye Suriye ile beraber operasyon yapabilir
ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye’ye ilişkin açıklamaları hem Washington’da hem de Ankara’da gündeme oturdu. ABD basınında “Washington yön mü değiştiriyor?” yorumları yapılırken, Türkiye’de de açıklamalar dikkatle takip edildi. A Haber’de canlı yayına katılan uzman isimler, sürecin seyrine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Bülent Erandaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kılıç kınından çıkınca kaleme ve kelama gerek yok” sözlerini yorumlayarak “Bu Türkiye’nin kadife eldiven içindeki demir yumruğudur” diyerek Türkiye’nin Suriye ile ortak bir operasyona hazır olduğuna dikkat çekti ve “Geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.
ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalar hem ABD'de hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Amerikan basınında "Washington yön mü değiştiriyor?" soruları dikkat çekerken, Türkiye'de de Başkan Erdoğan'ın "Kılıç" sözü "Operasyon sinyali mi?" Sorularını gündeme getirdi. A Haber'e konuşan uzman isimler, söz konusu çıkışın bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğine dair kritik değerlendirmeler yaptı.
TOM BARRACK'IN TARTIŞMA YARATAN SURİYE AÇIKLAMASI
ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye'ye dair sözleri hem Amerikan basınında hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Barrack, "Suriye'de federasyon değil ama ona yakın bir yönetime ihtiyaç var. Merkezi bir hükümet yerine herkesin kültürünü koruyabileceği bir yapı olmalı" diyerek dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Bu sözler, "ABD yön mü değiştiriyor?" sorusunu gündeme getirdi.
"DERİN DEVLET İLE TRUMP ÇATIŞIYOR"
Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Barrack'ın açıklamalarının perde arkasını şöyle yorumladı:
"İsrail ve ABD'nin bölgede muhtemel politikalarından doğacak fiili durumu kendi lehine çevirmek istediği görülüyor. Şimdi soruluyor: Barrack'ın bu açıklaması bir politika değişikliği mi, yoksa bir zorlama mı? Bugün ABD'de bir tarafta Trump yönetimi, diğer tarafta İsrail politikalarını destekleyen ABD derin devleti var. Bu iki yapı arasında çatışma yaşanıyor. Barrack'ın sözleriyle ABD'deki derin yapının galip gelip gelmediği sorgulanıyor."
Gökçe, açıklamalardaki yön değişikliğine dikkat çekerek, bunun ilerleyen süreçte daha ileri bir federasyon modeline dönüşebileceğini belirtti:
"Önce yarı federasyon, sonra federasyon ve en sonunda da ayrı bir devlet gündeme gelir. Bu da bağımsızlıkla sonuçlanır. Ancak Türkiye açısından 911 kilometrelik bir sınır hattında SDG yapılanmasının bağımsız hale gelmesi, adı ne olursa olsun, mümkün değildir."
"SİLAH TESLİMİ ZORLAŞIYOR"
Gazeteci Bülent Erandaç ise SDG meselesinin silah boyutuna dikkat çekti. Erandaç, anlaşmalar yapılmasına rağmen sahada gelişmelerin farklı ilerlediğini söyledi:
"Martta yapılan anlaşmaya rağmen bugüne kadar silah bırakmadılar. Ellerindeki Amerikan silahlarını teslim etmek istemiyorlar. ABD isterse bu silahları onlardan alabilir, ama iş silahların toplanmasına gelince sorun başlıyor. Irak'ta teslim süreci kademe kademe ilerliyor, ancak Suriye'de bu daha da zorlaşıyor."
"TÜRKİYE SURİYE İLE BERABER OPERASYON YAPABİLİR"
Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Erandaç, Başkan Erdoğan'ın çıkışını hatırlattı:
"Türkiye, 31 Aralık'a kadar süre verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor: 'Kılıç kınından çıktığı anda bu, Türkiye'nin kadife eldiven içindeki demir yumruğudur.' Türkiye, Suriye ile beraber operasyon yapabilir. Geri sayım başlamıştır. Bu yıl içinde ya tasfiye olacaklar ya da entegre olacaklar."
ERDOĞAN'IN MESAJI: "KILIÇ KININDAN ÇIKINCA..."
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri de değerlendirildi. Erdoğan'ın, "Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak, kıblesini şaşırıp kendine yeni patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkınca kaleme ve kelama gerek yok" ifadeleri, uzmanlar tarafından olası bir operasyon sinyali olarak yorumlandı.
"TÜRKİYE OLUP BİTTİYE İZİN VERMEZ"
Gazeteci Zafer Şahin ise Barrack'ın açıklamalarını Türkiye'nin güvenlik kaygıları açısından değerlendirdi. Şahin, Ankara'nın kararlılığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa, şartlar ne olursa olsun buna müdahale edecektir. Bugün konuştuğumuz konular elbette önemli, ancak Türkiye'nin temel hareket noktası kendi toprak bütünlüğünü tehdit eden gelişmelere karşı gereğini yapma kararlılığıdır."
Şahin, bölgedeki olası senaryoların uzun vadede daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şöyle devam etti:
"Bir terör örgütünün uzantısına, adına ister federasyon deyin ister başka bir şey, istediğini verirseniz; bu, yarın daha farklı bir formatta ve doğrudan sizi tehdit eden bir şekilde geri dönebilir. Bu nedenle Türkiye, bölgede bir oldu bittiye izin vermeyecektir."
