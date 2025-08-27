ASELSAN’da tarihi gün! Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe artık envanterde

ASELSAN'da bugün nefesler tutuldu ve gelecek açıklama bekleniyordu. Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreninde müjdeyi verdi.

VATAN ZIRHI ÇELİK KUBBE ENVANTERDE!

Başkan Erdoğan bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacağını, yeni yetenekler geliştirerek envantere gireceğini belirterek "Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz." dedi.

"1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ YATIRIMI HEYECANLA BAŞLATIYORUZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol programda açıklamalarda bulundu. Akyol, "Son iki yıldır dünyanın en hızlı büyüyen 10 şirketinden biriyiz. Sadece bir başlangıç olan bu teslimatlarla Gök Vatan'ımız daha güvenli olacak. 6 bin 500 dönümlük yeni Oğulbey Yerleşkesi'nde 1,5 milyar dolar değerindeki yatırımı heyecanla başlatıyoruz" dedi.

"BU GURUR BİR MİLLETİN ORTAK GURURUDUR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Savunma sanayimiz örnek gösterilen bir eko sisteme sahiptir. Açılacak 14 ASELSAN tesisinin gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bir milletin ortak gururudur." ifadelerine yer verdi.

ASELSAN, sosyal medya hesabından 27 ağustosu işaret ederek bir paylaşım yaptı (Ekran görüntüsü)

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımı yaptı. Bu mesaj, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin hava savunma sisteminde önemli bir yere sahip olacak Çelik Kubbe'nin detaylarından ve öneminden bahsetti.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYI BAŞARDI"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe hakkında yaptığı değerlendirmede, "Çelik Kubbe, özellikle tehdidin uzaktan algılanıp tespit edilmesi ve buna göre uygun mühimmatın kullanılması kritik öneme sahiptir. Çelik Kubbe projesi kapsamında Türkiye, farklı menzillerde katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olacak. Bu sayede Türkiye, tehditlere karşı çok yönlü ve esnek bir savunma hattı oluşturmayı başardı." dedi.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan rapora dikkat çeken Gökçe, "Hazırlanan raporda özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinin önemi vurgulanmıştır. Bu sistemler, sadece konvansiyonel savaşlar için değil, aynı zamanda modern savaş senaryolarında da hayati bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.