Yine CHP'li belediye yine kriz! Kartal’da çöpler konteynerlerden doldu taştı
İstanbul’un Kartal ilçesi çöplerle doldu taştı. CHP’li Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş bırakma eylemi yaptı.
Maaşlarının yarısı, ikramiye ve mesai ücretleri ödenmeyen işçiler, "hakkımızı alamıyoruz" diyerek bazı bölgelerde çöp toplamayı durdurdu. İlçedeki sokak ve caddelerde çöpler birikerek konteynerlerden taştı, vatandaşlar ise kötü koku ve görüntüden şikâyet etti.
"İŞÇİLERİN MAAŞINI BİLE ÖDEYEMİYORLAR"
Vatandaşlar, "Vergimizi ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz. Belediye işçilere maaşını bile veremiyor" diyerek belediyeye tepki gösterdi.
PARÇA PARÇA ÖDEME!
Belediyenin krizi çözmek için işçilerin hesaplarına yalnızca maaş ve ikramiyelerin bir kısmını yatırdığı, kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.
CHP'li belediyelerde yaşanan benzer maaş krizleri ve hizmet aksaklıkları, bir kez daha vatandaşların tepkisini çekti.
