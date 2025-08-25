25 Ağustos 2025, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'ya gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 17:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Hakan Fidan'ın 26 Ağustos'ta İrlanda'ya resmi bir ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Hakan Fidan'ın 26 Ağustos'ta İrlanda'ya resmi bir ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'ya gidecek
