Zengezur Koridoru HARİTASI | Zengezur Koridoru nedir, ne zaman açılacak? Türkiye için ne ifade ediyor, neden önemli?

Türkiye'nin Rolü ve Beklentiler

Türkiye, dünya genelinde güçlü altyapı ve müteahhitlik kapasitesiyle öne çıkıyor. Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte sadece demiryolu değil, aynı zamanda fiber ve enerji iletim hatları da gündeme gelecek. Bu da Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında çok yönlü bir entegrasyon sağlayacak.

Uzmanlara göre bu proje, Nahçıvan'ın izolasyonunu bitirecek, İran'a bağımlı geçişlerin azalmasına yol açacak ve Türkiye-Azerbaycan kara-demiryolu sürekliliğini kalıcı hale getirecek. Ayrıca Ermenistan için de yeni ticaret fırsatlarının kapısını aralayacak.