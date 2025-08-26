Zengezur Koridoru HARİTASI | Zengezur Koridoru nedir, ne zaman açılacak? Türkiye için ne ifade ediyor, neden önemli?
Zengezur Koridoru, Azerbaycan ile Nahçıvan'ı doğrudan birbirine bağlayarak Hazar'dan Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan yeni bir ticaret yolu oluşturacak. Ermenistan üzerinden geçmesi nedeniyle bölgesel dengeleri de yakından etkileyecek bu hat, yalnızca Azerbaycan ve Türkiye için değil, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafya için kritik bir geçiş noktası olarak görülüyor. Peki Zengezur Koridoru neden bu kadar önemli, bölgeye neler kazandıracak ve ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 26.08.2025 06:07