Viral Galeri Viral Liste Zengezur Koridoru HARİTASI | Zengezur Koridoru nedir, ne zaman açılacak? Türkiye için ne ifade ediyor, neden önemli?

Zengezur Koridoru, Azerbaycan ile Nahçıvan'ı doğrudan birbirine bağlayarak Hazar'dan Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan yeni bir ticaret yolu oluşturacak. Ermenistan üzerinden geçmesi nedeniyle bölgesel dengeleri de yakından etkileyecek bu hat, yalnızca Azerbaycan ve Türkiye için değil, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafya için kritik bir geçiş noktası olarak görülüyor. Peki Zengezur Koridoru neden bu kadar önemli, bölgeye neler kazandıracak ve ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2025 06:07
ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

Zengezur Koridoru, Azerbaycan topraklarını Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak kara ve demiryolu hattıdır. Bu bağlantı sayesinde Azerbaycan, yalnızca Nahçıvan'la değil, Türkiye üzerinden Akdeniz limanları ve Avrupa pazarlarına da erişim imkanı kazanacak.

Koridor, Ermenistan topraklarından geçeceği için aynı zamanda bölgesel barış ve işbirliği açısından da kritik bir adım olarak görülüyor.

ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?

1. Ekonomik Kalkınma

Koridorun geçtiği bölgeler, hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de ekonomik olarak az gelişmiş alanlar. Proje, bu bölgelerde ticareti ve yatırımı canlandırarak kalkınmayı hızlandıracak.

2. Ulaşım Maliyetlerinin Azalması

Şu an Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşım ancak İran veya Gürcistan üzerinden sağlanabiliyor. Zengezur Koridoru açıldığında yol kısalacak, ulaşım süresi ve maliyetler büyük ölçüde düşecek.

3. Ticaretin Artması

Koridor, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticareti kolaylaştırırken aynı zamanda Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle de bağlantıyı güçlendirecek. Bu sayede yeni işbirlikleri doğacak.

4. Stratejik Konum

Azerbaycan'ın Avrasya'da bir lojistik merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya ile ekonomik bağlarını da derinleştirecek.

ZENGEZUR KORİDORU NE ZAMAN AÇILACAK?

Projeye dair resmi açıklamalar, Zengezur Koridoru'nun 2028 yılına kadar faaliyete geçeceği yönünde. Bu süre zarfında hem demiryolu hem de kara yolu hatlarının tamamlanması planlanıyor.

Türkiye tarafında ise Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı projesi büyük önem taşıyor. Başkan Erdoğan, toplam uzunluğu 224 kilometre olacak bu hattın, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında güçlü bir köprü oluşturacağını vurguluyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Doğu-Batı Ticaret Yolu

Zengezur Koridoru, Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanmasına katkı sağlayacak. "Orta Koridor" olarak bilinen bu güzergâh, Doğu ile Batı arasındaki en kısa kara yolu rotası olma potansiyeline sahip.

Küresel Tedarik Zincirleri

Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik krizler nedeniyle aksayan kuzey ticaret yollarına alternatif sunacak. Böylece küresel tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarı güçlenecek.

Türk Dünyası Entegrasyonu

Koridor, Türkiye'yi Orta Asya'daki Türk devletleriyle doğrudan bağlayarak ekonomik ve siyasi entegrasyonu artıracak.

Türkiye'nin Rolü ve Beklentiler

Türkiye, dünya genelinde güçlü altyapı ve müteahhitlik kapasitesiyle öne çıkıyor. Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte sadece demiryolu değil, aynı zamanda fiber ve enerji iletim hatları da gündeme gelecek. Bu da Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında çok yönlü bir entegrasyon sağlayacak.

Uzmanlara göre bu proje, Nahçıvan'ın izolasyonunu bitirecek, İran'a bağımlı geçişlerin azalmasına yol açacak ve Türkiye-Azerbaycan kara-demiryolu sürekliliğini kalıcı hale getirecek. Ayrıca Ermenistan için de yeni ticaret fırsatlarının kapısını aralayacak.

