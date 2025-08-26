TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde net mesaj: Milletimiz Allah’tan başka kimsenin önünde diz çökm

Foto: AA

"FİLİSTİN'DE YAŞANAN ZULÜMLERİ DURDURMAK BU MİLLETİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Türk Milleti'nin dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış olarak görüp, karşısında yer aldığını kaydeden Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Bu vahşete, soykırıma asla 'eyvallah' etmiyoruz, 'dur' demek için hep beraber gayret sarf ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmak da bunun için gayret sarf etmek de bu milletin boynunun borcudur. Şunu ifade etmek isterim, bazıları 'Bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den?' diyebilir. Çok açık söylüyorum, Filistin meselesi Türk Milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir. Bütün binaların yıkıldığı, neredeyse bir tek duvarın bile kalmadığı Gazze'de, halkın geleceğini, Gazzelilerin, Filistinlilerin geleceğini görüyorum. Nasıl bu millet Zafer Bayramı'nı kutlamayı başarmış bir millet ise Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aydınlığın en yakın olduğu yer, gecenin en karanlık olduğu yerdir" diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de 'Allah ne biliyorsa öyle yapsın' diyoruz. Ama biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu büyük zulmün, bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu millet var olsun, bu millet bir olsun, beraber olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca 'Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı' gösterimi yapıldı. Daha sonra program sona erdi.