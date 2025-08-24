Dünya silahlanma yarışında! Küresel savaş tehdidi kapıda mı?
21. yüzyılın ilk çeyreği, uluslararası ilişkiler açısından derin belirsizlikler ve artan gerilimlerle şekilleniyor. Küresel güç dengelerinin değişmesi, çözülemeyen bölgesel krizler ve yeniden hız kazanan silahlanma yarışı, dünyayı büyük bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Soğuk Savaş’ın ardından umut edilen uzun soluklu barış dönemi kısa sürdü; ABD’nin küresel hegemonyasının zayıflamasıyla birlikte yeni güç merkezleri ortaya çıktı ve bölgesel rekabetler daha da keskinleşti. A Haber’de yayınlanan kapsamlı analiz haberde görüşlerine yer verilen akademisyenler, üçüncü bir büyük savaş beklentisinin artık daha güçlü bir ihtimal haline geldiğini belirtti. Uzmanlar, bu süreçte Türkiye’nin savunma sanayi alanında yaptığı yatırımların ve geliştirdiği yeni teknolojilerin hem ulusal güvenlik hem de bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığının altını çizdi.
Uluslararası ilişkilerde artan belirsizlikler ve güç dengelerindeki değişim, küresel ölçekte yeni bir savaş ihtimalini gündeme taşıyor. Soğuk Savaş sonrası kısa süren barış döneminin ardından yeniden hız kazanan silahlanma yarışı, hem büyük güçleri hem de orta ölçekli ülkeleri etkisi altına aldı. A Haber'de yayınlanan analizde uzman isimler, üçüncü bir dünya savaşı ihtimaline dikkat çekerek, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
KÜRESEL ÇATIŞMA RİSKİ
21. yüzyılın ilk çeyreğinde uluslararası ilişkilerde sessiz ama derinden ilerleyen bir risk dikkat çekiyor. Büyük savaşların öncüsü olarak görülen "adı konmamış gerilimler", yıllardır çözüme kavuşmayan ve küçük bir kıvılcımla alevlenmeye hazır "dondurulmuş çatışma bölgeleri" şeklinde tanımlanıyor.
Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan kısa süreli barış dönemi ise uzun ömürlü olmadı. ABD'nin küresel hegemonyasının zayıflaması, yeni güç merkezlerinin ortaya çıkması ve artan bölgesel rekabetler, dünyada silahlanma yarışını yeniden başlattı. Bugün yalnızca büyük güçler değil, orta ölçekli ülkeler de savunma bütçelerini rekor seviyelere çıkarıyor.
"ALMANYA'NIN SİLAHLANMASI BARIŞ GETİRMEZ"
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar: "Dünyadaki silahlanma hızına ve silahlanan bölgelere baktığımız zaman sanki önce bölgesel ardından küresel bir savaş beklentisi var. Almanya çok önemli; Almanya'nın silahlanma hızına baktığımızda, 1. ve 2. Dünya Savaşlarındaki silahlanma hızına çok yakın bir sürat var analitik olarak. Almanya'nın silahlanması bana göre Avrupa için barış getirebilecek bir husus değil.
İkinci dikkat ettiğimiz nokta Çin. Önemli miktarda silahlanmaya başladı. Yaklaşık 286 milyar dolarlık bir savunma bütçesi var, dünyada 2 numara. Liderliği ABD oynuyor, onun da geçen yıl yaklaşık 950 milyar dolarlık bir bütçesi vardı. Bunların içine Rusya'yı da katarsak, onun da silahlanmayla ilgili epey miktarda çalışmasının olduğunu biliyoruz.
Olçar, konuşmasının devamında Keşmir sorununa değinerek bölgeye ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, "Hindistan'ın Müslüman katliamı devam eder, kontrol altındaki o alanı işgal etmeye kalkarsa ya da İndus Suları Anlaşması'nı bozarsa Pakistan'ın yapabileceği tek seçenek nükleer, en azından taktik seviyede kullanmaktır" ifadelerini kullandı.
"KRİTİK BİR EŞİK DÖNEMİNDEYİZ"
Akademisyen Dr. Ufuk Necat Taşçı: Son 10 senedir ülkemiz de buna dahil. Birkaç ülkenin belirli bir biçimde ön plana çıktığı, artık silahlarını da çeşitli çatışma sahalarında kullandığı bir deneme dönemindeyiz. Dünyada herkes silahlarını hem siyasi hem askeri olarak deniyor ve sınıyor. Kimin kapasitesi ne kadar, bunu ölçüyor. O yüzden kritik bir eşik dönemindeyiz.
TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNDEKİ GERİLİMLER
Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: İsrail sorunu var. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye politikası var. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Biraz daha batıya gittiğimizde Ege Adaları sorunu var; yani Yunanistan ile muhtemel gerilimler.
Bütün bunların yanı sıra Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla çevremizde meydana gelen bu olaylar, Türkiye'nin güçlü olmasını gerektiriyor. Siyaseten güçlü olabilmemiz için savunma sanayi açısından da güçlü olmamız gerekiyor. Dolayısıyla savunma sanayi ne kadar gelişmiş olursa, güvenlik mimarisine ne kadar yatırım yapılırsa siz de dış politikada ve iç siyasette o kadar güçlü olursunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okulların açılış ve kapanış takvimi 2025-2026 | Lise, ortaokul, ilkokul... 1. ve 2 ara tatil ne zaman?
- 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Uygun fiyatlı araçlar ve güncel fiyat listesi! Hyundai, Renault, Citroen...
- Göz Yanıltan Optik İllüzyon: Hayvan sever misiniz? Bu resimdeki gizli kaplumbağayı bularak bunu kanıtlayın
- HELİN UÇAR ÖLÜM NEDENİ NE? Evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar kimdir?
- Malazgirt Zaferi'nin kaçıncı yılı? Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve önemi
- Tarım Kredi'de son fırsat yarın! İşte A'dan Z'ye yüzde 30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...
- EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...
- Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos | 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…
- ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?
- Optik illüzyon: Herkesin gözünden kaçıyor! Gizli 76’yı fark edebilecek misiniz?
- ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı