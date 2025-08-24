Boğaz’da gurur selamı! 7 gemimizden gövde gösterisi! Aralarında Atatürk’ün manevi mirası da var

İstanbul Boğazı’nda bugün görsel şölen yaşanacak (AA)

TEKNOFEST MAVİ VATAN 30-31 AĞUSTOS'TA

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Genç yetenekler, platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

ATATÜRK'ÜN MİRASI DA HAZIR

Atatürk'ün mirası Savarona, 2013'te Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmiş ve 2015'ten itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda muhafaza edilmeye başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen yat restorasyona alınmıştı. Yat yapılan restorasyonla 10 ay gibi kısa bir süre içinde seyir yapabilecek hale getirildi.