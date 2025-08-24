İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan geçiş törenine tüm vatandaşlar davet edildi

İstanbul Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının bugün gerçekleştireceği tarihi geçit törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

İstanbul Boğazı'nda bugün (24 Ağustos) TEKNOFEST Mavi Vatan geçişi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 gemi ve 1 denizaltı tarihi geçiş gerçekleştirecek.

TÜM VATANDAŞLAR TÖRENE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı geçit törenine vatandaşları davet etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

