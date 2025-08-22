22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 21:29
ABONE OL
Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör