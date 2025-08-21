Asrın felaketinin 2. yılında yaralar sarılıyor! Teslim edilen konutların sayısı 250 bini geçti
6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Başkan Erdoğan liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği sürüyor. Deprem bölgesindeki kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürerken konutların teslimine ilişkin son detaylar paylaşıldı. Buna göre deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor.
Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayıları yer aldı.
KONUT TESLİMİN YIL SONU HEDEFLERİ!
Adana- 11.899 konut, 89 iş yeri, 534 köy evi
Adıyaman- 30.835 konut, 2.580 iş yeri, 10.158 köy evi
Hatay-133,382 konut, 9.103 iş yeri, 10.763 köy evi
Kilis- 1.854 konut, 4 iş yeri, 1.003 köy evi
Diyarbakır-16.027 konut, 251 iş yeri, 1.299 köy evi
Malatya-55,496 konut, 10.714 iş yeri, 13.210 köy evi
Elazığ- 10.261 konut, 87 iş yeri, 2.794 köy evi
Osmaniye-9.366 konut, 760 iş yeri, 2.794 köy evi, 2.092 köy evi
Gaziantep-23.694 konut, 1.219 iş yeri, 4.587 köy evi
Şanlıurfa- 12.069 konut, 103 iş yeri, 2.563 köy evi
Kahramanmaraş, 53.976 konut, 6.397 iş yeri, 13.814 köy evi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1,69 faizle konut kredisi başladı! Şartlar neler, aylık ödeme ne kadar? İşte örnek hesaplama
- Kabuksuz nohut için pratik yöntem: 1 kaşık eklemek yeterli
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?
- Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı
- Cumhur Reyonu nedir, uygulanacak mı? Resmi açıklama geldi
- Duştan sonra yapılan hata saçları bitiriyor! Bunu yapmadan önce iki kez düşünün
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!