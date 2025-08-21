22 Ağustos 2025, Cuma
Asrın felaketinin 2. yılında yaralar sarılıyor! Teslim edilen konutların sayısı 250 bini geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 22:57
6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Başkan Erdoğan liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği sürüyor. Deprem bölgesindeki kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürerken konutların teslimine ilişkin son detaylar paylaşıldı. Buna göre deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayıları yer aldı.

KONUT TESLİMİN YIL SONU HEDEFLERİ!

Adana- 11.899 konut, 89 iş yeri, 534 köy evi

Adıyaman- 30.835 konut, 2.580 iş yeri, 10.158 köy evi

Hatay-133,382 konut, 9.103 iş yeri, 10.763 köy evi

Kilis- 1.854 konut, 4 iş yeri, 1.003 köy evi

Diyarbakır-16.027 konut, 251 iş yeri, 1.299 köy evi

Malatya-55,496 konut, 10.714 iş yeri, 13.210 köy evi

Elazığ- 10.261 konut, 87 iş yeri, 2.794 köy evi

Osmaniye-9.366 konut, 760 iş yeri, 2.794 köy evi, 2.092 köy evi

Gaziantep-23.694 konut, 1.219 iş yeri, 4.587 köy evi

Şanlıurfa- 12.069 konut, 103 iş yeri, 2.563 köy evi

Kahramanmaraş, 53.976 konut, 6.397 iş yeri, 13.814 köy evi

