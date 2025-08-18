CHP'den yine "doldurma" miting! Çerçioğlu'nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın'a taşıdılar

Daha önce de pek çok kez mitinglerine başka şehirlerden partili taşıyan CHP yine aynı yönteme başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından miting için Aydın’a geldi. Diğer şehirlerden çok sayıda otobüs ile CHP'liler miting için Aydın'a getirilse de ortaya çıkan manzara beklentiyi karşılamadı. Özgür Özel de İl başkanlığı binası girişince adeta şok yaşadı çünkü çok az sayıda kişi tarafından karşılandı.