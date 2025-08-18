18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'den yine "doldurma" miting! Çerçioğlu'nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın'a taşıdılar
CHP’den yine doldurma miting! Çerçioğlu’nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın’a taşıdılar

CHP'den yine "doldurma" miting! Çerçioğlu'nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın'a taşıdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2025 21:07
Daha önce de pek çok kez mitinglerine başka şehirlerden partili taşıyan CHP yine aynı yönteme başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından miting için Aydın’a geldi. Diğer şehirlerden çok sayıda otobüs ile CHP'liler miting için Aydın'a getirilse de ortaya çıkan manzara beklentiyi karşılamadı. Özgür Özel de İl başkanlığı binası girişince adeta şok yaşadı çünkü çok az sayıda kişi tarafından karşılandı.
CHP’den yine doldurma miting! Çerçioğlu’nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın’a taşıdılar
Çerçioğlu’nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın’a taşıdılar
Çerçioğlu'nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın'a taşıdılar
Memur emekli zammında 3’üncü teklif belli oldu
Memur emekli zammında 3'üncü teklif belli oldu
CHP’de yeni istifalar gelir mi?
CHP'de yeni istifalar gelir mi?
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
Trump-Zelenskiy görüşmesi...
Trump-Zelenskiy görüşmesi...
Bazı özel okullardan fahiş kitap ücreti
Bazı özel okullardan fahiş kitap ücreti
İstanbul’da 2 noktada uyuşturucu operasyonu!
İstanbul'da 2 noktada uyuşturucu operasyonu!
İBB soruşturmasında çelişkili ifadeler
İBB soruşturmasında çelişkili ifadeler
5G ihalesi için kritik adım
5G ihalesi için kritik adım
İBB’deki milyonluk yolsuzluk BDDK raporunda
İBB'deki milyonluk yolsuzluk BDDK raporunda
İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
Daha Fazla Video Göster