Hukuk maskesi altında "suçla büyüyen" avukat Epözdemir'i panikleten olay! Katibin ifadesi kirli ilişkiyi gözler önüne serdi

UYAP'TAN ALINAN KİMLİK BİLİGİLERİ

İki ismin çok samimi olduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, "Rezan neredeyse haftada bir sıklıkla Cengiz'in odasına ziyarete gelirdi. Cengiz'in odasına gelişlerinde yaklaşık 4-5 kez bizim büromuz ile alakası olmayan, soruşturmasını bizim yürütmediğimiz şahsi vekaletle takip ettiği dosyalarda tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini veya UYAP sistemi üzerinden sorgulanabilen diğer bilgileri Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü ekranından sorguladığına şahit oldum." dedi.



BAŞKA HAKİM VE SAVCILARDAN DOSYANIN HIZLANMASI İÇİN TALEPLERDE BULUNDU

Yılmaz, "Ayrıca Rezan Epödemir'in Cengiz Çallı'dan Bakırköy Adliyesinde diğer birimlerde olan şahsi vekalet sunduğu veya sunmayı düşündüğü dosyalara ilişkin ilgili hakim savcıları arattırarak dosyanın delil durumunu, geldiği aşamayı, dosyanın hızlandırılması gibi taleplerde bulunuyordu. Cengiz Çallı'nın Rezan'ın bu talepleri üzerine şu an isimlerini hatırlamadığım hakim savcılardan bilgi almaya çalıştığını biliyorum. Ancak konuşma içeriklerine şahit olmadığım için ilgili hakim savcıların dosyalarına ilişkin bilgi verip vermediklerini ya da talebi karşılayıp karşılamadıklarını bilmiyorum."

LÜKS RESTORAN DENEYİMLERİYLE DOLU SOHBETLER

Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, ücretlerin tamamının Epözdemir tarafından karşılandığını iki ismin konuşmalarında duyduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, Epözdemir'in Çallı'yı sık sık İstanbul'un en pahalı restoranlara götürdüğünü söyledi. Yılmaz, "Aralarında bu restoran çok lüks, burası yeni açılmış çok pahalı deneyelim şeklinde konuşmaları duyardım. Yine bu konuşmalarda bu yemek ücretlerinin Rezan tarafından ödendiğini de duydum." şeklinde ifadesine devam etti.