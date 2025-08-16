CHP Atakum delege seçimlerinde kavga! Yumruklar havada böyle uçuştu
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı. Samsun'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırırken Atakum İlçe Başkanı adayı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, olayda yüzüne tekme geldiğini söyledi.
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı. CHP Atakum İlçe Başkanlığı seçim süreci, Cumhuriyet Mahallesi delege seçimleriyle başladı.
İlk seçimin yapıldığı yer olan Cumhuriyet Mahallesi CHP Atakum İlçe Binası'nda oy kullanımı esnasında dışarıda arbede çıktı.
Arbede bir süre sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırdı.
PROFESÖR YÜZÜNE TEKME YEDİ
Atakum İlçe Başkanı adayı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kavgada yüzüne tekme geldiğini söyledi.
"TANIMADIĞIMIZ 10-15 KİŞİLİK GRUP OY VERENLERE SALDIRDI"
Olayı anlatan Şevket Özkaya, "Burada Atakum CHP İlçe Kongresi'nin ilk ayağı olan mahalle seçimlerine başladık. İlk mahallemiz Cumhuriyet Mahallesi'ydi. Sabahtan itibaren ilk üyelerimiz oy kullanmaya geldiler. Aynı saç kesimli ve aynı beyaz giyimli yaklaşık 10-15 kişilik grubun sabahtan beri burada olduğunu gördük. Üye olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu grup oy kullanma esnasında oy kullanan üyelere saldırdılar. Ciddi bir arbede oldu. Yere düşenler oldu. Yüzünü, gözünü vuranlar oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan görüntülerdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Ben çocuğuma oyuncak silah bile almadım. Partinin kültürü ile büyüdük ve bu bize yakışmadı. Saldıran grubu polis ayırdı. Ne istediklerini bilmediğimiz bir gruptu. Oy kullanan üyelere saldırdılar. Polisin gelmesiyle kaçtılar" diye konuştu.
