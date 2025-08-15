Muğla'da Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla sohbet etti
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.
