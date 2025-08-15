15 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.08.2025 19:53 Güncelleme: 15.08.2025 20:42
Muğla’da Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Vatandaşlarla sohbet etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi.

