CHP yönetimi sessizliğe büründü! Özel Aziz İhsan Aktaş’ın arabasında

KAYITLAR ÖZEL'İN YALANLADI



22 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.

34 AKT 500 plakalı araç ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.