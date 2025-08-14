CHP yönetimi sessizliğe büründü! Özel Aziz İhsan Aktaş’ın arabasında

14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 07:29 Güncelleme: 14.08.2025 07:38
CHP'li belediyeler ve yöneticilere rüşvet vererek çok sayıda ihale alan Aziz İhsan Aktaş, tutuklandıktan sonra itirafçı olmuştu. Aktaş'ın işaret ettiği CHP lideri Özel'e tahsis edilen otomobil iddiası parti tarafından yalanlansa da, ortaya çıkan görüntüler ana muhalefeti yalanladı. Aktaş'ın, 34 AKT 500 plakalı makam aracını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiğine dair trafik görüntüleri sonrası parti yönetimi sessizliğe büründü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da bulunurken, ertesi gün 1 Eylül'de ise Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Aziz İhsan Aktaş'ın tahsis ettiği aracın da Özel'in programlarıyla uyumlu olarak 1 Eylül sabah 06.40'ta Kadıköy Yönü Acıbadem Köprüsü'nde görüldüğü, aynı gün saat 10.09 itibarıyla ise Anadolu Otoyolu'ndan Ankara'ya girdiği tespit edildi.

Özel, aynı gün sosyal medya hesabından Ankara'da CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaştı.

KAYITLAR ÖZEL'İN YALANLADI

22 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.

34 AKT 500 plakalı araç ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

ÖZGÜR ÇELİK'E DE ARAÇ TAHSİS ETTİ

Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da zorla araç tahsis ettiğini anlatmıştı.

Aktaş'ın tahsis ettiği 06 CMN 251 plakalı Volkswagen Passat marka aracı ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı ortaya çıkmıştı.

34 AKT 500 plakalı aracın ruhsat bilgilerinde, Aziz İhsan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt şirketi üzerine 2023 yılında tescil olduğu görülen aracın 1.5 yıl boyunca CHP Genel Başkanı Özel'e tahsis edildiği öğrenilmiş, özel olarak VIP özelliklerle dizayn edilen aracın yüksek güvenlikli ve zırhlı olduğu da tespit edilmişti.

RÜŞVET PARASINI ARABA SATARAK AKLADILAR

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleler ve satın aldığı taşınmazların karşılığında CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şahsi şirketi üzerine kayıtlı 2 otomobili değerlerinin çok üzerindeki fiyatlara satın aldığı, satarken ise değerinin çok daha altında fiyatlara sattığı belirlenmişti.

