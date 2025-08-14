Başkan Erdoğan'dan Özel'e 1 milyonluk tazminat davası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan ve hakaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Davayı Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
CHP'Lİ ÖZEL'E 1 MİLYON TL'LİK DAVA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında;
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.