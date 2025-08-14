İzmir'de ulaşıma bir zam daha yolda! 10 gün önce "yok" dedi yüzde 20'lik artış önergesi sundu

Fotoğraf-İZSU internet sitesi

10 GÜN ÖNCE "ZAM YOK" DEDİ BUGÜN ZAM İÇİN ÖNERGE SUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre zamma gerekçe olarak da akaryakıt, elektrik, yedek parça ile döviz kurundaki artışlar gösterildi. Tugay'ın meclise sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek önerge kabul edilirse İzmirli önümüzdeki günlerde kent içi toplu ulaşım araçlarına binerken yüzde 20 daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak.

YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Tugay, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapılması talebi ile meclise başkanlık önergesi sundu. Tugay'ın sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge, kabul edilirse İzmirliler kent içi toplu ulaşım araçlarından yüzde 20 zamlı şekilde kullanacak.