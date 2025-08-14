14 Ağustos 2025, Perşembe
İzmir'de ulaşıma bir zam daha yolda! 10 gün önce "yok" dedi yüzde 20'lik artış önergesi sundu

14.08.2025
10 gün önce büyükşehir belediyesi tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarına 'zam yok' açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün kendi ile çelişti. Tugay, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapılması talebi ile meclise başkanlık önergesi sundu. Toplu ulaşıma 12 Nisan'da zam kararı alan büyükşehir belediyesinde bu önerge kabul edilirse 4 ay arayla ikinci zam yapılmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde mali sıkıntıların faturası İzmirlilere ödetiliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında toplu ulaşıma zam yapılan İzmir'de yüzde 25'lik artış yapılmıştı. Ancak aradan çok bir süre geçmeden İZBB tekrar zam için harekete geçti.

Nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım tarifelerinde yüzde 25 zam yapılmıştı. 12 Nisan gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL olmuştu.

Bu zammın üstünden çok süre geçmeden ikinci bir zam masaya yatırıldı. 4 Ağustos'ta 'Ulaşıma zam yok" diyen İZBB Başkanı Cemil Tugay, 10 gün sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine kent içi toplu ulaşım araçlarına yüzde 20 zam yapılması için başkanlık önergesi sundu.

10 GÜN ÖNCE "ZAM YOK" DEDİ BUGÜN ZAM İÇİN ÖNERGE SUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre zamma gerekçe olarak da akaryakıt, elektrik, yedek parça ile döviz kurundaki artışlar gösterildi. Tugay'ın meclise sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek önerge kabul edilirse İzmirli önümüzdeki günlerde kent içi toplu ulaşım araçlarına binerken yüzde 20 daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak.

YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Tugay, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapılması talebi ile meclise başkanlık önergesi sundu. Tugay'ın sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge, kabul edilirse İzmirliler kent içi toplu ulaşım araçlarından yüzde 20 zamlı şekilde kullanacak.

