Zirveye damga vuran hamle: Kapı Zelenskiy’nin suratına kapandı!

Alaska'da düzenlenecek Trump-Putin zirvesi, yalnızca iki liderin buluşması değil; küresel güç dengelerini sarsabilecek bir diplomasi sınavı olarak görülüyor. Washington kulisleri hareketli, Avrupa başkentlerinde ise tedirginlik hâkim. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, kritik buluşma öncesinde Trump ile Putin görüşmesinin ABD kamuoyundaki yankılarını aktardı.

ALASKA'DA TRUMP–PUTİN ZİRVESİ: "DİNLEME EGZERSİZİ"

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, konuşmasına Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak şöyle konuştu:

Leavitt, tamamen bir "dinleme egzersizi" olduğunu vurguladı. Sözcüye göre, görüşme Trump'a savaşın nasıl sona erdirilebileceğine dair daha net bir anlayış kazandırmayı amaçlıyor.

Leavitt, "Bu savaşa dahil olan tek taraf burada olacak. Bu zirve, başkana bu savaşı bitirme yolunu daha iyi kavrama imkânı sunacak" sözleriyle beklentileri yumuşattı.

Trump ise zirveyi "tanışma ve nabız yoklama" olarak tanımladı. Putin'in davetini bir "saygı göstergesi" olarak nitelendiren Trump, görüşmenin ilk dakikalarında Putin'in bir anlaşma isteyip istemediğini anlayabileceğini belirtti.

TOPRAK TAKASI MESAJI

Trump, Rusya'nın savaşın sona ermesi konusunda ciddiyetinin ancak diyalog yoluyla test edilebileceğini söyledi. Olası bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna ile Rusya arasında toprak takası gibi önerilere açık olduğunu ima etti.

Hedef olarak özellikle Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarındaki toprakları geri alma motivasyonunu dile getirdi. Zirvede yalnızca Trump ve Putin'in yer alacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bulunmayacağını açıkladı. Zirve sonrasında ise Zelenskiy ile bir görüşme yapabileceğini söyledi.