Zirveye damga vuran hamle: Kapı Zelenskiy’nin suratına kapandı!
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılacak kritik zirve öncesinde A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, hem Washington kulislerinden hem de küresel diplomasi cephesinden dikkat çekici bilgiler paylaştı. Sapmaz, Trump’ın zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olmadan katılacağını net bir şekilde ifade ettiğini, bunun da iki ülke arasında olası bir ateşkes ve barış süreci açısından Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi kaygılar yarattığını aktardı. Sapmaz, ayrıca Trump’ın “bölgeden alacağını aldığına” işaret ederek, daha önce Ukrayna ile yapılan ve toprak altındaki değerli madenleri kapsayan 500 milyar dolarlık anlaşmanın altını çizdi.
Alaska'da düzenlenecek Trump-Putin zirvesi, yalnızca iki liderin buluşması değil; küresel güç dengelerini sarsabilecek bir diplomasi sınavı olarak görülüyor. Washington kulisleri hareketli, Avrupa başkentlerinde ise tedirginlik hâkim. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, kritik buluşma öncesinde Trump ile Putin görüşmesinin ABD kamuoyundaki yankılarını aktardı.
ALASKA'DA TRUMP–PUTİN ZİRVESİ: "DİNLEME EGZERSİZİ"
A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, konuşmasına Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak şöyle konuştu:
Leavitt, tamamen bir "dinleme egzersizi" olduğunu vurguladı. Sözcüye göre, görüşme Trump'a savaşın nasıl sona erdirilebileceğine dair daha net bir anlayış kazandırmayı amaçlıyor.
Leavitt, "Bu savaşa dahil olan tek taraf burada olacak. Bu zirve, başkana bu savaşı bitirme yolunu daha iyi kavrama imkânı sunacak" sözleriyle beklentileri yumuşattı.
Trump ise zirveyi "tanışma ve nabız yoklama" olarak tanımladı. Putin'in davetini bir "saygı göstergesi" olarak nitelendiren Trump, görüşmenin ilk dakikalarında Putin'in bir anlaşma isteyip istemediğini anlayabileceğini belirtti.
TOPRAK TAKASI MESAJI
Trump, Rusya'nın savaşın sona ermesi konusunda ciddiyetinin ancak diyalog yoluyla test edilebileceğini söyledi. Olası bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna ile Rusya arasında toprak takası gibi önerilere açık olduğunu ima etti.
Hedef olarak özellikle Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarındaki toprakları geri alma motivasyonunu dile getirdi. Zirvede yalnızca Trump ve Putin'in yer alacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bulunmayacağını açıkladı. Zirve sonrasında ise Zelenskiy ile bir görüşme yapabileceğini söyledi.
ULUSLARARASI TEPKİLER VE MEDYA YANSIMALARI
Amerikan ana akım medyası, Alaska'daki bu zirveye yoğun ilgi gösteriyor.
Reuters, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in açıklamalarına yer vererek zirvenin "tek taraflı görüşme formatında" düzenlendiğini vurguladı.
The Guardian, Avrupa liderlerinin endişelerine dikkat çekti ve Trump'a, Ukrayna'nın egemenliğine zarar verebilecek tek taraflı anlaşmalardan kaçınma çağrısı yapıldığını aktardı.
The Wall Street Journal, Rusya'nın zirvede ekonomik iş birliği ve Arktik enerji projelerine odaklanmaya çalıştığını; Ukrayna konusunda ise sahada elde ettiği kazanımları meşrulaştırma adımlarını sürdürdüğünü yazdı. Gazete, Putin'in bu zirveyi diplomatik bir zafer olarak gördüğünü öne sürdü.
"TRUMP, BAZI TOPRAKLARI VERMEYE HAZIR"
İrfan Sapmaz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bu açıdan bakınca Donald Trump'ın özellikle bazı toprakları vermeye hazır olduğunu anlıyoruz. Ancak Trump'ın kafasındaki proje şu: Daha önce Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan adeta kovmuştu. Ardından büyük baskılarla Zelenskiy'i tekrar Beyaz Saray'da masaya oturtmaya çalışmıştı. Ukrayna'dan gelen bazı bakanlarla birlikte, toprak altında bulunan değerli madenler için 500 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalatmıştı. Trump burada alacağını aldı. Ama diğer yandan bu zirvede bir güç gösterisi yapmaya da çalışıyor."
