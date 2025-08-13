Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a küstah ifadeler! Tepki yağdı... AK Parti Söcüsü Çelik: Siyaseti zehirleyen bir odak haline geldi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü.

(Fotoğraf: AA)

CHP'de Aydın krizi yaşanırken skandal bir gelişme yaşandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH İFADELER!

CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.

Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.

ÇERÇİOĞLU'NA AÇIK TEHDİT

Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da "namussuz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Özel, "İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Bizim mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi bakalım bundan sonrası görelim. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi "Aydın"latacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma" şeklinde konuştu.

ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI

Özel'in skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELMİŞTİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in siyaseti zehirleyen bir odak haline geldiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"EDEPSİZLİKTE SINIR TANIMAZ..."

AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Uğur Acar: Özgür Özel, Cumhurbaşkanımız'a "Lan" diyor. Üslubu insanın kimliğidir. İnsanların size karşı kurmuş olduğu cümleler ve sergilemiş olduğu davranışlar sizin değil,onların kalitesini belirler. Lafta ölçü bilmeyen Edepsizlikte Sınır tanımaz...

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SEVİYEN YERLERDE"

"Seçilmiş Cumhurbaşkanına 'lan' diyecek kadar seviyen yerlerde. Haddini bil Özgür Özel. Cumhurbaşkanına dil uzatmak, gökyüzüne taş atmaktır. Elbet başına düşe"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SOKAK SERSERİLERİ"

"Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Lan' dedi: Kelime oyunu yapıyor, 'Ne kadar Aydın var yarın için' diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Şunun ağzına bakın. Sokak serserileri gibi ülkenin Cumhurbaşkanına LAN diyor."