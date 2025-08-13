Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a küstah ifadeler! Tepki yağdı... AK Parti Söcüsü Çelik: Siyaseti zehirleyen bir odak haline geldi
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiası gündemde yerini koruyor. CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik 'lan' şeklinde kirli siyaset dili ile küstah ifadeler kullandı. Ayrıca Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da 'namussuz' dedi. Özel'in skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in siyaseti zehirleyen bir odak haline geldiğini açıkladı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü.
CHP'de Aydın krizi yaşanırken skandal bir gelişme yaşandı.
ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH İFADELER!
CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.
Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.
ÇERÇİOĞLU'NA AÇIK TEHDİT
Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da "namussuz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Özel, "İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Bizim mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi bakalım bundan sonrası görelim. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi "Aydın"latacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma" şeklinde konuştu.
ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI
Özel'in skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı.
"SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELMİŞTİR"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in siyaseti zehirleyen bir odak haline geldiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."
"EDEPSİZLİKTE SINIR TANIMAZ..."
AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Uğur Acar: Özgür Özel, Cumhurbaşkanımız'a "Lan" diyor. Üslubu insanın kimliğidir. İnsanların size karşı kurmuş olduğu cümleler ve sergilemiş olduğu davranışlar sizin değil,onların kalitesini belirler. Lafta ölçü bilmeyen Edepsizlikte Sınır tanımaz...
"SEVİYEN YERLERDE"
"Seçilmiş Cumhurbaşkanına 'lan' diyecek kadar seviyen yerlerde. Haddini bil Özgür Özel. Cumhurbaşkanına dil uzatmak, gökyüzüne taş atmaktır. Elbet başına düşe"
"SOKAK SERSERİLERİ"
"Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Lan' dedi: Kelime oyunu yapıyor, 'Ne kadar Aydın var yarın için' diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Şunun ağzına bakın. Sokak serserileri gibi ülkenin Cumhurbaşkanına LAN diyor."
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.
"ÖZEL SAĞA SOLA ÇAMUR ATMAYI SİYASET YAPMAK ZANNEDİYOR"
AK Gençlik'in 81 vilayetin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin, muhalefeti özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kollarını hedef almaya başladı. Yatıyor, kalkıyor, sürekli AK Gençlik'e laf atıyor, sizlere sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Ağaç mı aslan mı? Cevabınız ilişkilerde nasıl davrandığınızı ele veriyor
- Bir kere ekin, yıl boyu hasat edin: Saksıda kolayca yetişiyor
- Zeka testi: Bu trafik sıkışıklığını kaç saniyede çözebilirsiniz? Sadece tek bir arabayı hareket ettirmeniz gerekiyor!
- 80 bin emekliye müjde: SGK Almanya ve Bulgaristan emeklileri için duyurdu
- Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025-2026: Tarihler, şartlar ve nasıl Yapılır?
- Ankara-İzmir hattı ile yolculukta yeni dönem: 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Ankara-İzmir YHT hattı istasyon ve güzergah bilgileri
- Unutkanlığı azaltan ve hafızayı güçlendiren 5 basit yöntem
- Pegasus’tan 5 Euro yurt dışı bilet satışı! Pegasus kampanyası hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
- PSG ile Tottenham 50. UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya! PSG-Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Türkiye 2025 nüfus sayısı güncellendi! TÜİK'ten taze liste: 160 bin artışla genç nüfus ve kadın-erkek oranı değişti, işte harita...
- Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? Roblox Türkiye’de ne zaman açılacak?
- Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?